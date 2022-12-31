Резников: Регулярные войска Российской Федерации смогут восстановиться минимум через пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же

"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации смогут восстановиться минимум через пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же", – сказал он.
По словам Резникова, это война ресурсов и страны НАТО "умеют считать ресурсы, поэтому чувствуют этот момент".
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 декабря, составили около 105 960 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".