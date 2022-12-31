Резников: Регулярные войска Российской Федерации смогут восстановиться минимум через пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же

Резников: Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе очень значительны Фото: EPA

"Разведка НАТО признает, что потери россиян в танках, артиллерии, БМП, БТР, живой силе очень значительны. Регулярные войска Российской Федерации смогут восстановиться минимум через пять, а то и 10 лет. Ракетный потенциал – так же", – сказал он.

По словам Резникова, это война ресурсов и страны НАТО "умеют считать ресурсы, поэтому чувствуют этот момент".