В РФ подтвердили смерть полковника в Херсонской области. 27 декабря ВСУ накрыли там штаб оккупантов

Сайт местной администрации написал о похоронах оккупанта, отметив, что в ходе вторжения в Украину погиб "еще один уроженец района".

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", – говорится в сообщении.

27 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал об уничтожении командного пункта и "важного военного объекта" на херсонской направлении.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан 30 декабря написал в Telegram, что в результате успешной атаки ВСУ Гаджибалаев ликвидирован.



