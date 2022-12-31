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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ подтвердили смерть полковника в Херсонской области. 27 декабря ВСУ накрыли там штаб оккупантов

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Гаджибалаева похоронили в Дагестане
Гаджибалаева похоронили в Дагестане
Фото: suleiman-stalskiy.ru

Украинские военные ликвидировали командующего 39 отдельной мотострелковой бригады РФ полковника Марата Гаджибалаева. О его смерти 30 декабря сообщила Сулейман-Стальская администрация республики Дагестан (Россия).

Сайт местной администрации написал о похоронах оккупанта, отметив, что в ходе вторжения в Украину погиб "еще один уроженец района".

"С трагически погибшим в Херсонской области командиром мотострелковой бригады Маратом Гаджибалаевым простились сегодня в его родовом селе Зизик", – говорится в сообщении.

27 декабря Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал об уничтожении командного пункта и "важного военного объекта" на херсонской направлении.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан 30 декабря написал в Telegram, что в результате успешной атаки ВСУ Гаджибалаев ликвидирован. 


Контекст:

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты захватчики, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Херсонской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины с 24 февраля ликвидировали 105 960 российских оккупантов.

Теги: Херсонская область, Дагестан, война России против Украины, потери армии России, российские оккупанты
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