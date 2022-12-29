  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео

"Голосно, так голосно

Так давно не було тиші

Думаєш собі: а чи буває гірше?

Повітря із пороху – ріж ножем

Ножі у повітрі – не втечеш

А кулі горизонтальним дощем

Від куль не ховаються під плащем

Запеклих вогонь не пече!

Спирайся на моє плече

Скільки було неспокійних ночей

Та ця не остання – будуть іще

За наше, тепло – темрява, холод

За сите життя – іноді голод

За те щоби знову ніколи

Зламати замкнене коло!

Бах, бах!

Голосно в Бахмуті

Мій страх – ніщо проти духу тих,

Хто на рубежі

У камуфляжі

В добру путь

Далі нулів не пошлють

У добрий час

Ніхто крім нас, ніхто крім нас

Колись розсіються тумани

І сонечко над нами

Залікує рани

Сховає під засмагу шрами

Ноги мокрі, а серце гаряче

І насипали сьогодні добряче

Світанок настане

Бахмут тримають титани!

Бах, бах!

Голосно в Бахмуті

Мій страх – ніщо проти духу тих,

Хто на рубежі

У камуфляжі", – поется в песне.

ВИДЕО

Видео: Spiv Brativ / YouTube