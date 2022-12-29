  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео

"Голосно, так голосно
Так давно не було тиші
Думаєш собі: а чи буває гірше?
Повітря із пороху – ріж ножем
Ножі у повітрі – не втечеш
А кулі горизонтальним дощем
Від куль не ховаються під плащем
Запеклих вогонь не пече!
Спирайся на моє плече
Скільки було неспокійних ночей
Та ця не остання – будуть іще
За наше, тепло – темрява, холод
За сите життя – іноді голод
За те щоби знову ніколи
Зламати замкнене коло!
Бах, бах!
Голосно в Бахмуті
Мій страх – ніщо проти духу тих,
Хто на рубежі
У камуфляжі
В добру путь
Далі нулів не пошлють
У добрий час
Ніхто крім нас, ніхто крім нас
Колись розсіються тумани
І сонечко над нами
Залікує рани
Сховає під засмагу шрами
Ноги мокрі, а серце гаряче
І насипали сьогодні добряче
Світанок настане
Бахмут тримають титани!
Бах, бах!
Голосно в Бахмуті
Мій страх – ніщо проти духу тих,
Хто на рубежі
У камуфляжі", – поется в песне.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.