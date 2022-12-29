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29 декабря, 2022
 
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"Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео

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Spiv Brativ: Колись розсіються тумани і сонечко над нами залікує рани
Spiv Brativ: Колись розсіються тумани і сонечко над нами залікує рани
Фото: Spiv Brativ / Facebook

Украинская группа Spiv Brativ – участник шоу "Голос країни 12" – на своем YouTube-канале 29 декабря презентовала клип на песню "Бахмут".

"Голосно, так голосно
Так давно не було тиші
Думаєш собі: а чи буває гірше?
Повітря із пороху  ріж ножем
Ножі у повітрі  не втечеш
А кулі горизонтальним дощем
Від куль не ховаються під плащем
Запеклих вогонь не пече!
Спирайся на моє плече
Скільки було неспокійних ночей
Та ця не остання  будуть іще
За наше, тепло  темрява, холод
За сите життя   іноді голод
За те щоби знову ніколи
Зламати замкнене коло!

Бах, бах!
Голосно в Бахмуті
Мій страх  ніщо проти духу тих,
Хто на рубежі
У камуфляжі

В добру путь
Далі нулів не пошлють
У добрий час
Ніхто крім нас, ніхто крім нас

Колись розсіються тумани
І сонечко над нами
Залікує рани
Сховає під засмагу шрами
Ноги мокрі, а серце гаряче
І насипали сьогодні добряче
Світанок настане
Бахмут тримають титани!

Бах, бах!
Голосно в Бахмуті
Мій страх  ніщо проти духу тих,
Хто на рубежі
У камуфляжі", – поется в песне. 

ВИДЕО
Видео: Spiv Brativ / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Последние недели оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.

Теги: война России против Украины, Бахмут, Spiv Brativ
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