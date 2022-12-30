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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ наступает на лиманском и бахмутском направлениях, авиация и артиллерия ВСУ поразили 11 районов скопления оккупантов – Генштаб ВСУ

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Украинская артиллерия поразила шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию
Украинская артиллерия поразила шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

30 декабря российские оккупационные войска продолжили наступать на лиманском и бахмутском направлениях на Донбассе, еще на двух – купянском и авдевском – они пытаются улучшить свое тактическое положение.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook 30 декабря.

"В течение суток российские захватчики нанесли 16 авиационных ударов, 15 из которых – по гражданской инфраструктуре. В частности, враг применил восемь БПЛА Shahed-136, все они были сбиты. Кроме того, враг совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От артиллерийских обстрелов российскими оккупантами мирных населенных пунктов погибли гражданские люди. Противник продолжает вести наступательные действия на лиманском и бахмутском и пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях. На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка стабильная. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено", – говорится в сводке.

Согласно сообщению, оккупанты обстреливали населенные пункты на разных направлениях в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. 

"Наша авиация нанесла пять ударов по районам сосредоточения оккупантов. Также в течение этих суток сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии cил обороны Украины поразили шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, пять складов боеприпасов и радиолокационную станцию", – добавили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0AXZxsQX6iUUS9dbHwu2NFhCyGJR7ZD4R8azDznETFnFVECFNLUyyZwAXmg9E2k4Pl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В сводке Генштаба по состоянию на утро 30 декабря говорилось, что российские войска пытаются наступать на бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на лиманском и купянском направлениях.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донецк, Генштаб ВСУ, Авдеевка, Купянск, наступление, война России против Украины, Бахмут
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