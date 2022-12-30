Украинские военные 29 декабря отбили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Российские войска пытаются наступать на бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на лиманском и купянском направлениях.
"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок нет, добавили в Генштабе.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Последние недели оккупанты атаковали преимущественно на бахмутском и авдеевском направлениях.