Украинские военные 29 декабря отбили атаки оккупантов в районе 11 населенных пунктов – Генштаб ВСУ

ВСУ отразили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях Фото: EPA

Российские войска пытаются наступать на бахмутском направлении и улучшить тактическое положение на лиманском и купянском направлениях.

"За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Ивановское, Клещиевка, Каменка, Авдеевка, Веселое, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области", – говорится в сообщении.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, признаков формирования вражеских наступательных группировок нет, добавили в Генштабе.