Украинская артиллерия и ракетные войска поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения оккупантов и склад с боеприпасами – Генштаб

Артиллерия и ракетные войска нанесли удары по складу с боеприпасами российских оккупантов Фото: EPA

В Генштабе отметили, что авиация сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.

"Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.