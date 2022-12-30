Украинская артиллерия и ракетные войска поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения оккупантов и склад с боеприпасами – Генштаб

В Генштабе отметили, что авиация сил обороны в течение предыдущих суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и один удар по позиции зенитно-ракетного комплекса оккупантов.
"Наши же подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять пунктов управления, пять районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 29 декабря, составили около 104 560 военных, 3018 танков, 283 самолета, 268 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".