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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают в районе Бахмута, на трех направлениях пытаются улучшить свое положение, на двух – обороняются, в Херсонской области – перегруппировывают войска

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Оккупанты обороняются от ВСУ на новопавловском и запорожском направлениях, отметили в Генштабе
Оккупанты обороняются от ВСУ на новопавловском и запорожском направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Несмотря на потери, российские оккупационные войска продолжают атаки на бахмутском направлении в Донецкой области.

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском и запорожском направлениях враг обороняется, а на херсонском – перегруппировывает войска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PBa71F1fod9KDxym3kb6EW9j1kh6Gc2hM11qSuFtf8NhQeDfFLKPupq27DeoD4gul

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

31 декабря оккупанты атаковали на бахмутском и лиманском направлениях.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, потери армии России, российские оккупанты
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