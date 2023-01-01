Генштаб ВСУ: Оккупанты наступают в районе Бахмута, на трех направлениях пытаются улучшить свое положение, на двух – обороняются, в Херсонской области – перегруппировывают войска

Оккупанты обороняются от ВСУ на новопавловском и запорожском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 1 января в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник, только за вчера потерявший 760 человек убитыми, продолжает попытки наступательных действий на бахмутском и пытается улучшить тактическое положение подразделений своих войск на купянском, лиманском и авдеевском направлениях. На новопавловском и запорожском направлениях враг обороняется, а на херсонском – перегруппировывает войска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты из разных видов вооружения обстреляли районы населенных пунктов на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

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