Россияне ведут наступательные действия на двух направлениях и обстреливают села – Генштаб

На северском и слобожанском направлениях подверглись артиллерийским и минометным обстрелам районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Большая Рыбица, Запселье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка в Харьковской области.
На купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.
На лиманском направлении под огонь попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.
На бахмутском направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.
На авдеевском направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.
На новопавловском направлении под вражеский огонь попали Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области.
На запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области.
На херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.
Отмечается, что противник продолжает наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 декабря, составили около 105 960 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".