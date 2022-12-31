Россияне ведут наступательные действия на двух направлениях и обстреливают села – Генштаб

На северском и слобожанском направлениях подверглись артиллерийским и минометным обстрелам районы населенных пунктов Ходино, Атинское, Большая Рыбица, Запселье и Рясное Сумской области и Уды, Стрелечья, Алисовка, Красное, Старица, Гатище, Волчанск, Терновая и Катериновка в Харьковской области.

На купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Лозовая Первая, Западное, Масютовка, Токаревка, Купянск и Орлянское в Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На лиманском направлении под огонь попали Площанка, Макеевка, Невское и Диброва Луганской области, а также Краснопоповка, Терны и Торское Донецкой области.

На бахмутском направлении обстрелы врага зафиксированы в районах более 20 населенных пунктов. Среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк Донецкой области.

На авдеевском направлении обстреляны Веселое, Авдеевка, Невельское, Марьинка, Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области.

На новопавловском направлении под вражеский огонь попали Времевка, Большая Новоселка, Пречистовка, Угледар и Никольское Донецкой области.

На запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии в районах более 15 населенных пунктов. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Степное, Чаривное и Дорожнянка Запорожской области.

На херсонском направлении от обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Антоновка, Токаревка, Николаевка и Херсон.

Отмечается, что противник продолжает наступательные действия на лиманском и бахмутском направлениях и пытается улучшить тактическое положение на купянском и авдеевском направлениях.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.