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Оккупанты перекрыли несколько населенных пунктов на новогодние праздники – Генштаб

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Оккупанты на юге не выпускают жителей из ряда населенных пунктов
Оккупанты на юге не выпускают жителей из ряда населенных пунктов
Фото: EPA

Российские оккупационные войска ужесточили административно-полицейский режим на период проведения новогодних праздников в отдельных населенных пунктах временно занятой территории. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной 31 декабря в Facebook.

С 31 декабря 2022-го по 6 января 2023-го россияне закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Кроме того, для обустройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории Российской Федерации, сообщает Генштаб.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02KnZ9XAvykfwWSYzCKw3ZRq7E8jTowwg9Vr34ugDsPf7c9gBa1B96X6gqGj9dKnx5l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 декабря, составили около 105 960 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".

Теги: Генштаб ВСУ, Херсонская область, Геническ, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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