Оккупанты перекрыли несколько населенных пунктов на новогодние праздники – Генштаб

Оккупанты на юге не выпускают жителей из ряда населенных пунктов Фото: EPA

С 31 декабря 2022-го по 6 января 2023-го россияне закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.

Кроме того, для обустройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории Российской Федерации, сообщает Генштаб.