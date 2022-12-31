Оккупанты перекрыли несколько населенных пунктов на новогодние праздники – Генштаб

С 31 декабря 2022-го по 6 января 2023-го россияне закрыли на выезд город Геническ Херсонской области, а также запретили выезд жителям окрестных сел.
Кроме того, для обустройства системы инженерных заграждений на временно оккупированных и занятых территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей оккупанты привлекают гражданских лиц с территории Российской Федерации, сообщает Генштаб.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 31 декабря, составили около 105 960 военных, 3029 танков, 283 самолета, 269 вертолетов и 16 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".