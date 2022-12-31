"Мир точно будет другим… Без России". Подоляк подбил итоги года

В 2022 году мир лишился страха перед Россией, сообщил Подоляк Фото: president.gov.ua

"2022-й изменил многое… Первое: мир лишился страха перед Россией; сменил "миротворческую" риторику, осознав, что нельзя разменивать международное право на умиротворение монстра; понял, что передача Украине оружия ускорит наступление мира; готов изгнать России отовсюду и провести суд", – написал Подоляк.

По поводу РФ Подоляк написал, что она доказала, что является "отсталой страной", превратилась "в изгоя, которого не боятся". Кроме того, он написал, что Россия разворовала армию и военно-промышленный комплекс.

В то же время Украина в 2022 году сломала "российские страхи" в глобальной политике и делала мир более справедливым, считает Подоляк.

"[Украина] перемалывает армию России в прямом эфире; унижает пророссийское коррупционное лобби; консолидировала украинское общество; доказала, что свобода, демократия достойны того, чтобы их защищать. Мир точно будет другим… Без России", – резюмировал советник главы ОП.

2022-й…

3. *

зламала «російські страхи» у глобальній політиці; робить світ справедливішим; перемелює армії Рф у прямому ефірі; принижує про * корупційне лобі; консолідувала * суспільство; довела, що свобода, демократія варті того, щоб їх захищати.

Світ точно буде іншим… Без Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 31, 2022