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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мир точно будет другим… Без России". Подоляк подбил итоги года

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В 2022 году мир лишился страха перед Россией, сообщил Подоляк
В 2022 году мир лишился страха перед Россией, сообщил Подоляк
Фото: president.gov.ua

В 2022 году Россия начала неспровоцированную войну, организовала убийства граждан Украины и сделала геноцид частью политики. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 декабря в Twitter, опубликовав итоги года.

"2022-й изменил многое… Первое: мир лишился страха перед Россией; сменил "миротворческую" риторику, осознав, что нельзя разменивать международное право на умиротворение монстра; понял, что передача Украине оружия ускорит наступление мира; готов изгнать России отовсюду и провести суд", – написал Подоляк.

По поводу РФ Подоляк написал, что она доказала, что является "отсталой страной", превратилась "в изгоя, которого не боятся". Кроме того, он написал, что Россия разворовала армию и военно-промышленный комплекс.

В то же время Украина в 2022 году сломала "российские страхи" в глобальной политике и делала мир более справедливым, считает Подоляк.

"[Украина] перемалывает армию России в прямом эфире; унижает пророссийское коррупционное лобби; консолидировала украинское общество; доказала, что свобода, демократия достойны того, чтобы их защищать. Мир точно будет другим… Без России", – резюмировал советник главы ОП.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября спрогнозировал, что развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года. Но "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, подчеркнул глава разведки.

Теги: Россия, Украина, геноцид, российская агрессия, международное право, война России против Украины, Михаил Подоляк
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