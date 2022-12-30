Зеленский о ситуации на фронте: В общем, держим позиции. Есть участки, где понемногу продвигаемся

Зеленский сказал, что самые жестокие бои идут на Донбассе сейчас Фото: president.gov.ua

Он отметил, что сегодня состоялось 45-е за год заседание ставки.

"Ключевое – Донецкая, Луганская области – наш Донбасс, где продолжаются самые жесткие бои. Бахмут, Соледар, Кременная... В общем, держим позиции. Есть и такие участки фронта, где понемногу продвигаемся. И я благодарю всех наших бойцов, которые это обеспечивают. Вы – настоящие герои! Обсудили ситуацию на юге, на нашей границе, поставку оружия, дальнейшее усиление ПВО", – сказал он.

В Офиса президента сообщали, что также на заседании ставки заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшей перспективе.

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