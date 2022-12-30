Украинская ПВО стала сильнее чем когда-либо и может быть мощнейшей в Европе – Зеленский

Зеленский отметил, что сегодня провел 45-е за год заседание ставки верховного главнокомандующего, на нем говорили в том числе о дальнейшем усилении украинской ПВО.
"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинское ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента", – заявил президент.
Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.
Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Францция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы Hawk, IRIS-T, Crotale, NASAMS и Aspide, кроме того, США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot.
Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников.