Украинская ПВО стала сильнее чем когда-либо и может быть мощнейшей в Европе – Зеленский

Зеленский отметил, что сегодня провел 45-е за год заседание ставки верховного главнокомандующего, на нем говорили в том числе о дальнейшем усилении украинской ПВО.

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинское ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента", – заявил президент.