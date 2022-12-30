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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинская ПВО стала сильнее чем когда-либо и может быть мощнейшей в Европе – Зеленский

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Система украинской ПВО уникальна, отмечали в Воздушных силах
Система украинской ПВО уникальна, отмечали в Воздушных силах
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

В 2022 году система украинской противовоздушной обороны стала сильнее, чем была когда-либо, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 30 декабря. Текст опубликован на сайте главы государства.

Зеленский отметил, что сегодня провел 45-е за год заседание ставки верховного главнокомандующего, на нем говорили в том числе о дальнейшем усилении украинской ПВО. 

"В этом году мы не только сохранили нашу противовоздушную оборону – мы ее сделали сильнее, чем когда-либо. Но в новом году украинское ПВО станет еще сильнее, еще результативнее. Украинская ПВО может стать самой мощной в Европе, и это будет гарантией безопасности не только для нашего государства, но и всего континента", – заявил президент. 

Контекст:

Система противовоздушной обороны Украины уникальна, потому что ее создали "из всего, что имеем", говорил 7 ноября спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. 

Украинские власти неоднократно призывали союзников передать Украине более современные системы ПВО, чтобы закрыть небо от российских ракет и дронов. В течение 2022 года Германия, США, Францция, Норвегия и Испания поставили Украине ракетные комплексы HawkIRIS-TCrotaleNASAMS и Aspide, кроме того, США объявили о предоставлении Украине ЗРК Patriot.

Эффективность украинской ПВО достигла 80%, сообщал в декабре министр обороны Украины Алексей Резников.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ПВО, оборона, Владимир Зеленский, война России против Украины, небо
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