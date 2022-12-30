ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

У России не получится подавить волю Украины, кампания массированных ракетных ударов терпит неудачу – ISW

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия бравирует тем, что "Калибры" у нее "никогда не закончатся", однако кампания российского ракетного террора не дает эффекта, отмечают в ISW
Россия бравирует тем, что "Калибры" у нее "никогда не закончатся", однако кампания российского ракетного террора не дает эффекта, отмечают в ISW
Фото: EPA

Аналитики Института исследования войны (ISW) указывают на неспособность России защитить свою собственную территорию на фоне заявлений РФ о том, что у нее "никогда не закончатся ракеты "Калибр". Об этом ISW пишет в оперативном анализе 29 декабря.

Институт исследования войны обращает внимание на заявление минобороны России о том, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр", сделанное 29 декабря на фоне массированного удара по Украине в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений.

В ISW полагают, что в ближайшее время РФ действительно еще будет способна масштабно угрожать украинской критической инфраструктуре и таким образом причинять значительные страдания украинскому гражданскому населению.

Однако российская кампания, направленная на подавление воли Украины к борьбе посредством массированных ракетных ударов, потерпит неудачу, даже если россияне смогут провести больше обстрелов, чем прогнозирует украинская разведка, убеждены аналитики.

В то же время неоднократные украинские удары (так их позиционирует ISW, несмотря на то, что Украина официально не брала на себя ответственность за них) по легитимным военным объектам далеко в тылу России демонстрируют неэффективность российской ПВО против беспилотников, сказано в сводке Института исследования войны.

Контекст:

Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 70 ракет, 58 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря, еще до ракетной атаки россиян 29 декабря, спрогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.

Теги: Россия, Украина, Кремль, оккупация, Вооруженные силы Украины, разведка, аэродром, ПВО, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, минобороны РФ, ракеты, ракета, ГУР Минобороны Украины, крылатая ракета, Кирилл Буданов, российские оккупанты, ISW
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
В Лондоне умерла 81-летняя Вивьен Вествуд
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
"Больно его покидать. Но Львов теперь стал вторым домом". Кот-блогер Степан снова уехал из Харькова
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
  "Мій страх – ніщо проти духу тих, хто на рубежі у камуфляжі". Группа Spiv Brativ посвятили песню защитникам Бахмута. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (247830)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (149498)
3
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (51859)
4
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (49063)
5
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (43969)
6
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (36950)
7
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (32565)
8
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках (31492)
 
 
 
 