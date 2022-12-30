У России не получится подавить волю Украины, кампания массированных ракетных ударов терпит неудачу – ISW

Россия бравирует тем, что "Калибры" у нее "никогда не закончатся", однако кампания российского ракетного террора не дает эффекта, отмечают в ISW Фото: EPA

Институт исследования войны обращает внимание на заявление минобороны России о том, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр", сделанное 29 декабря на фоне массированного удара по Украине в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений.

В ISW полагают, что в ближайшее время РФ действительно еще будет способна масштабно угрожать украинской критической инфраструктуре и таким образом причинять значительные страдания украинскому гражданскому населению.

Однако российская кампания, направленная на подавление воли Украины к борьбе посредством массированных ракетных ударов, потерпит неудачу, даже если россияне смогут провести больше обстрелов, чем прогнозирует украинская разведка, убеждены аналитики.

В то же время неоднократные украинские удары (так их позиционирует ISW, несмотря на то, что Украина официально не брала на себя ответственность за них) по легитимным военным объектам далеко в тылу России демонстрируют неэффективность российской ПВО против беспилотников, сказано в сводке Института исследования войны.