У России не получится подавить волю Украины, кампания массированных ракетных ударов терпит неудачу – ISW

Институт исследования войны обращает внимание на заявление минобороны России о том, что у россиян "никогда не закончатся ракеты "Калибр", сделанное 29 декабря на фоне массированного удара по Украине в ответ на сообщения Запада, что РФ фактически исчерпала свои запасы высокоточных систем вооружений.
В ISW полагают, что в ближайшее время РФ действительно еще будет способна масштабно угрожать украинской критической инфраструктуре и таким образом причинять значительные страдания украинскому гражданскому населению.
Однако российская кампания, направленная на подавление воли Украины к борьбе посредством массированных ракетных ударов, потерпит неудачу, даже если россияне смогут провести больше обстрелов, чем прогнозирует украинская разведка, убеждены аналитики.
В то же время неоднократные украинские удары (так их позиционирует ISW, несмотря на то, что Украина официально не брала на себя ответственность за них) по легитимным военным объектам далеко в тылу России демонстрируют неэффективность российской ПВО против беспилотников, сказано в сводке Института исследования войны.
Утром 29 декабря РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 70 ракет, 58 из них сбила ПВО. Кроме того, ночью ВСУ уничтожили 11 дронов-камикадзе Shahed-131/136 на восточном направлении, проинформировало командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.
Россия атаковала 10 областей Украины, повреждено 28 объектов, из них 10 – критической инфраструктуры, рассказали в ГСЧС.
По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря, еще до ракетной атаки россиян 29 декабря, спрогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.