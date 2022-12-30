"Террористическое государство демилитаризируется по плану". Резников показал видео с ликующими украинскими бойцами, сбившими крылатую ракету

Резников заявил, что украинцы сбивали, сбивают и будут сбивать российские ракеты Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов Patriot. Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризируется "по плану", – написал Резников и добавил видео уничтожения одной из российских ракет, ставшее вирусным в соцсетях после массированной ракетной атаки россиян 29 декабря.

We have shot down, are shooting down and will shoot down russian drones, missiles, planes & helicopters in our skies.

We will use everything: from old MANPADS to the modern Patriot systems.

We protect our own land.

The terrorist state is being demilitarized «according to plan». pic.twitter.com/qs8Om2wawo — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 30, 2022

По оценке украинской военной разведки, в результате международных санкций возможности российского военного производства значительно сократились. С начала полномасштабного вторжения в Украину российские оружейные заводы смогли произвести 240 высокоточных крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет морского базирования "Калибр", что составляет около 40 новых ракет в месяц, рассказывали в ГУР Минобороны Украины.

28 декабря спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат сообщил, что с 11 сентября по 28 декабря ВСУ сбили более 420 российских ракет и около 430 дронов-камикадзе.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 26 декабря, еще до ракетной атаки россиян 29 декабря, спрогнозировал, что ракет у РФ осталось на два-три массированных удара.