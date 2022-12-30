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Спикер командования Воздушных сил ВСУ о том, что "Калибры" не закончатся": Лапша для внутреннего потребителя

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Юрий Игнат: Если санкции заработают, будет их контроль усиленный так, как это должно быть, то никаких "Калибров" у России не будет
Юрий Игнат: Если санкции заработают, будет их контроль усиленный – так, как это должно быть, – то никаких "Калибров" у России не будет
Фото: mediacenter.org.ua

Дискуссии об оставшемся у России количестве крылатых ракет ведутся давно, но эффективный контроль за соблюдением санкций помешает РФ производить "Калибры" и другое вооружение. Об этом спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Юрий Игнат рассказал в эфире национального марафона 30 декабря, трансляцию вела ТСН.

"Оккупанты говорят, что "да мы будем вечно их ["Калибры"] делать". Но нет ничего вечного, мы видим, как их применяют, какая интенсивность применения", – отметил Игнат (29 декабря во время массированной ракетной атаки по Украине министерство обороны РФ опубликовало картинку с надписью, что "Калибры" никогда не закончатся"). 

У россиян нет недостатка в носителях таких ракет, во время каждой из массированных атак используется от 10 до 15 ракет, отметил он. 

"Если бы у них была возможность больше их использовать, думаю, они бы использовали их больше. Данные – разведка и чиновники, которые комментируют это, данные наших западных партнеров – понятно, раздражают россиян. Им нужно лапшу своему народу – электорату – навешать, что "они никогда не закончатся", – добавил Игнат.

Еще один пакет санкций должен повлиять на то, чтобы Россия не получала западные технологии и не использовала их в "Калибрах", беспилотниках, авиации и даже гражданской авиации". 

"Если санкции заработают, будет их контроль усиленный – так, как это должно быть, – то никаких "Калибров" у России не будет. [...] Все их заявления – для внутреннего потребителя, потому что народ что-то подозревает – как говорят, "царь не настоящий". Они должны усиливать в информационном поле [пропаганду] и все то, о чем узнают россияне – о черных пакетах, о том, что это не "спецоперация", а геноцид украинцев, – перекрывать своими абсолютно неадекватными новостями", – добавил спикер ВС ВСУ. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: санкции, авиация, министерство обороны РФ, ВСУ, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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