ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России". Залужный поздравил с Новым годом и Рождеством. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Залужный: В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь
Залужный: В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь
Фото предоставлено Олегом Пальчиком

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный записал поздравление с Новым годом и Рождеством, видео опубликовали на его официальной странице в Facebook 30 декабря.

Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил побороть врага. В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь. Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России. Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех молящихся, кто верит, помогает Вооруженным силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, – с Новым годом и Рождеством Христовым", – сказал Залужный.  

https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/909628043691422/

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, Рождество, видео, война России против Украины, поздравление, Валерий Залужный
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Это было очень мощно и круто". Скрипка выступил на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Салем признался, что Потап затаил на него обиду. Ранее ведущий призывал артиста вернуться в Украину
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
Ермак объяснил, зачем пишет посты-ребусы
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Размечтался о новом унитазе и стиральной машине". Невзоров высмеял российского стилиста, который заявил, что готов воевать против Украины
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Хорошая пара, не понимаю, почему вас хейтят", "Будут красивые детки". Босая Дорофеева показала, как смотрит на нее новый бойфренд
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
"Боже, как я испугалась". Tarabarova рассказала о происшествии с детьми
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
Солиста Aerosmith Стивена Тайлера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Очень женственная", "Фотографу браво. Без лишних эротизмов показал всю раскованность". Тина Кароль восхитила чувственной фотосессией
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Пусть каждый возможный цветок станет частицей приборов, которые нужны фронту". Роговцева перед спектаклем призвала не покупать ей цветы
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Впервые в этом зале прозвучали строчки из гимна Украины". Джамала опубликовала видео выступления на церемонии Kennedy Center Honors в США
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Пока что болит легкое, когда пою". Jerry Heil показала гематому на лице после падения в оркестровую яму с трехметровой высоты
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
"Идеальная изысканность", "Плюс 5 кг не будут лишними". В сети обсуждают новую фотосессию Ефросининой
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
Кулеба: Мой отец со дна поднялся на поверхность. Поэтому уже я мог начинать с поверхности. Был таким ботаном-мажором
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"Время сиять", "Ты прекрасна". Ратаковски снялась в платье с декольте
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
"После развода стала красивее", "Шикарное белье". В сети обсуждают фото бывшей жены Остапчука в расстегнутой рубашке
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
  "Больше никаких оливье". Рецепт салата из языка с горошком и грибами от кулинарного эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летняя Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет (258473)
2
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки (151558)
3
Жена Ярославского похвасталась отдыхом на Мальдивах, обнародовав фото в мокром белье (55229)
4
Крупин показал "самого бедного кума Зеленского" (49575)
5
"Абсолютно горячо", "Невероятная красота". Бех-Романчук снялась без бюстгальтера (44285)
6
"Фигурное катание РФ похоронили такие тетки, как она". Невзоров отреагировал на претензии Рудковской к Украине (38174)
7
"Это просто невозможно". Сумская заявила, что ее старшая дочь не может покинуть РФ и приехать в Украину (37142)
8
"С похуданием явный перебор". В сети обсуждают новое фото Тины Кароль в топе на тонких бретельках (35587)
 
 
 
 