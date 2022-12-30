"Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России". Залужный поздравил с Новым годом и Рождеством. Видео

Мы не выбирали войну. Но мы приняли бой. И сам Бог на нашей стороне. На наших плечах и плечах наших родных – тяжелые испытания, боль и страдания. Это Рождество имеет привкус слез и цвет крови. Однако нам хватит сил побороть врага. В борьбе рождается нация. Пусть вас, родные, хранит Господь. Пусть наша победа станет началом расцвета Украины и концом для России. Всех, кто в строю, кто сейчас удерживает наши позиции. Родных и близких наших защитников и защитниц. Всех молящихся, кто верит, помогает Вооруженным силам. Всех, кто вместе с нами противостоит мировому злу, – с Новым годом и Рождеством Христовым", – сказал Залужный.