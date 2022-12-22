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"Помолитесь за украинского воина". Залужный поздравил партнеров с приближающимся Рождеством

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Залужный поблагодарил иностранных партнеров "от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни"
Залужный поблагодарил иностранных партнеров "от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни"
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поздравил союзников Украины и всех, кто отмечает Рождество 25 декабря, с приближающимся праздником. Его обращение опубликовал Генштаб ВСУ.

"Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: "В темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой, несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни", – сказал Залужный.

Он напомнил, что цена мира очень высока. 

"Вспомните об этом, глядя на небо и рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь сейчас там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости",  подытожил главком.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1222838921639830/

Теги: Рождество, оружие, Генштаб ВСУ, праздники, военная помощь, украинский военный, ВСУ, война России против Украины, Валерий Залужный, обращение
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