"Помолитесь за украинского воина". Залужный поздравил партнеров с приближающимся Рождеством

"Дорогие братья по оружию! Мы часто вспоминаем выражение: "В темные времена хорошо видны светлые люди". Благодарю вас за поддержку и помощь. За то, что мы вместе в этой тяжелой, несправедливой и неоправданной войне. Я благодарю от имени каждого украинского солдата, в чьих руках ваше оружие уничтожает мировое зло и спасает невинные жизни", – сказал Залужный.

Он напомнил, что цена мира очень высока.

"Вспомните об этом, глядя на небо и рождественскую звезду на нем. Помолитесь за украинского воина, который сейчас в окопе защищает мир от беды. И поверьте, Господь сейчас там, рядом с ним. На стороне света и добра, правды и справедливости", – подытожил главком.