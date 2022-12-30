Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили обеспечение горячих точек

Зеленский обсудил с военным командованием ситуацию на фронте Фото: president.gov.ua

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.

Как сообщила пресс-служба, на заседании были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшей перспективе. Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении вооружением и другими средствами подразделений сил обороны на самых горячих участках.

Также были рассмотрены вопросы совершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры. Отдельно члены ставки заслушали информацию о восстановлении энергетической системы Украины, отметила пресс-служба.