Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Обсудили обеспечение горячих точек

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко, командующий ВСУ Александр Сырский и командующие войсками оперативных направлений.
Как сообщила пресс-служба, на заседании были заслушаны доклады об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях врага в ближайшей перспективе. Участники заседания акцентировали внимание на обеспечении вооружением и другими средствами подразделений сил обороны на самых горячих участках.
Также были рассмотрены вопросы совершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры. Отдельно члены ставки заслушали информацию о восстановлении энергетической системы Украины, отметила пресс-служба.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
Зеленский собирает ставку с интервалом в несколько дней, предыдущее заседание состоялось 27 декабря.