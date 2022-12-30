Андрющенко о сносе драмтеатра в Мариуполе: Это часть попытки большой фальсификации

"Драматический театр на сегодня. Демонтаж окончен, большая часть уже на свалке. Работы продолжаются. Можете увидеть сами – не осталось ничего, на что могут опираться следователи и эксперты при исследовании. Просто нечего исследовать", – написал Андрющенко.

Он опубликовал видео разрушенного театра.

Андрющенко объяснил, что в Мариуполе не осталось ни одного здания, которое может быть физическим доказательством преступлений и лжи России.

"Сегодня глава Следственного комитета Московии Быстрыкин провел совещание в Мариуполе и выдал порцию свежих фальсификаций, которые почему-то назвал расследованием. Главное из нового – что в Мариуполе установлено 3 тыс. гражданских – жертв "укрнацистов". Что интересно – все жертвы найдены на позициях, оставленных ВСУ", – написал он.

Андрющенко отметил, что Россия не обнародовала ни одного фото или видео с погибшими “на позициях ВСУ”. При этом заявленные россиянами "позиции" располагались исключительно в жилых домах, причем не было названо ни одного конкретного адреса, кроме драмтеатра. Также россияне заставляли людей давать нужные им показания, отметил Андрющенко.

"Вывод очень прост. Теперь должно быть всем понятно, куда и почему спешили с демонтажем домов в Мариуполе. Это не просто уничтожение улик. Это часть попытки большой фальсификации. Непонятно одно: кто поверит этому? Только россияне. Но кого это волнует?" – написал он.