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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко о сносе драмтеатра в Мариуполе: Это часть попытки большой фальсификации

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Оккупанты снесли драмтеатр, который разбомбили в марте
Оккупанты снесли драмтеатр, который разбомбили в марте
Фото: EPA

Российские оккупанты уничтожают доказательства своих преступлений в Мариуполе Донецкой области, снося разбомбленные ими здания, заявил советник мэра города Петр Андрющенко 30 декабря в Telegram.

"Драматический театр на сегодня. Демонтаж окончен, большая часть уже на свалке. Работы продолжаются. Можете увидеть сами – не осталось ничего, на что могут опираться следователи и эксперты при исследовании. Просто нечего исследовать", – написал Андрющенко.

Он опубликовал видео разрушенного театра.

Андрющенко объяснил, что в Мариуполе не осталось ни одного здания, которое может быть физическим доказательством преступлений и лжи России. 

"Сегодня глава Следственного комитета Московии Быстрыкин провел совещание в Мариуполе и выдал порцию свежих фальсификаций, которые почему-то назвал расследованием. Главное из нового – что в Мариуполе установлено 3 тыс. гражданских – жертв "укрнацистов". Что интересно – все жертвы найдены на позициях, оставленных ВСУ", – написал он.

Андрющенко отметил, что Россия не обнародовала ни одного фото или видео с погибшими “на позициях ВСУ”. При этом заявленные россиянами "позиции" располагались исключительно в жилых домах, причем не было названо ни одного конкретного адреса, кроме драмтеатра. Также россияне заставляли людей давать нужные им показания, отметил Андрющенко.

"Вывод очень прост. Теперь должно быть всем понятно, куда и почему спешили с демонтажем домов в Мариуполе. Это не просто уничтожение улик. Это часть попытки большой фальсификации. Непонятно одно: кто поверит этому? Только россияне. Но кого это волнует?" – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. 

16 марта после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Теги: Донецкая область, театр, Мариуполь, снос, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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