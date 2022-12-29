"Сказать, что ненавижу, – ничего не сказать". Бедняков сообщил, что оккупанты в Мариуполе снесли дом, в котором он вырос

"Тем временем в Мариуполе мой дом снесли. Однокомнатная "гостинка", куда меня привезли родители после роддома. Первые шаги. Табуретка, стихи. Первые друзья, первые ссоры, первая любовь. Футбол, баскетбол, школа, которая была напротив. Почти каждый свой приезд в Мариуполь я заходил в квартиру. Гулял там. Больше не зайду. Не погуляю, – написал он. – Сказать, что я ненавижу, – ничего не сказать".

Контекст:

Бедняков родился в Мариуполе Донецкой области.

13 марта он сообщил, что в осажденном российскими оккупантами городе остаются его близкие и друзья. 22 марта ведущий рассказал, что его сестре удалось выйти на связь, а 4 апреля его мать и сестра смогли выбраться из оккупированного города. Спустя два дня после этого его матери не стало.

Бедняков с первых дней войны пишет о российской агрессии против Украины на своей странице в Instagram, где у него 1,8 млн подписчиков.