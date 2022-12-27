Горсовет: Оккупанты снесли один из символов Мариуполя

"Теперь прощаемся не только с драматическим театром, но и с домом с часами. оккупанты в Мариуполе снесли и его. Но для нас он будет всегда выглядеть так, как на фото", – говорится в сообщении.
В горсовете подчеркивают, что здание было одним из символов города. Возле него мариупольцы часто назначали встречи. В нем находилась мастерская выдающегося мариупольского художника Виктора Арнаутова. Позже там работали мастера Валентин Константинов и Лель Кузьминков, напомнили в горсовете.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации. Жители остались без воды, света, тепла, связи и продуктов.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко проинформировал, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.