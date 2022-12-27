Горсовет: Оккупанты снесли один из символов Мариуполя

Оккупанты сначала повредили, а потом совсем снесли известный в Мариуполе дом Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"Теперь прощаемся не только с драматическим театром, но и с домом с часами. оккупанты в Мариуполе снесли и его. Но для нас он будет всегда выглядеть так, как на фото", – говорится в сообщении.

В горсовете подчеркивают, что здание было одним из символов города. Возле него мариупольцы часто назначали встречи. В нем находилась мастерская выдающегося мариупольского художника Виктора Арнаутова. Позже там работали мастера Валентин Константинов и Лель Кузьминков, напомнили в горсовете.