В результате российских обстрелов в Херсонской области ранены дети – глава ОВА

Россияне били из артиллерии по поселку Приднепровское близ Херсона. Произошел взрыв снаряда недалеко от школы. На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Янушевич.

"Пострадавших доставили в больницу. Пока дети в операционной, где хирурги борются за их жизни", – добавил он.