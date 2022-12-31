В результате российских обстрелов в Херсонской области ранены дети – глава ОВА

Россияне били из артиллерии по поселку Приднепровское близ Херсона. Произошел взрыв снаряда недалеко от школы. На улице находились двое детей – 13-летний парень и девочка 12 лет. Это брат и сестра. Они получили тяжелые осколочные ранения, сообщил Янушевич.
"Пострадавших доставили в больницу. Пока дети в операционной, где хирурги борются за их жизни", – добавил он.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
31 декабря Россия нанесла ракетный удар по Украине. Было выпущено более 20 ракет, 12 удалось сбить, сообщал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В Киеве один человек погиб, 20 получили ранения. Также пострадавшие есть в Хмельницком, Николаеве, Запорожье.