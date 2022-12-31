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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Это сделали изверги, и изверги проиграют – Зеленский о ракетной атаке России 31 декабря

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Зеленский: Государство-террорист не получит прощения
Зеленский: Государство-террорист не получит прощения
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением после ракетного обстрела со стороны России. Видео он опубликовал в Telegram.

"Сегодняшний день, эта российская ракетная атака – это не итог года, как бы этого ни хотели террористы. Это итог судьбы самой России. Государство-террорист не получит прощения. А те, кто отдает приказы на такие удары, и те, кто их совершает, – не получат помилования. Мягко говоря. Несколько волн ракетного удара в предновогодний день. Ракеты против народа. Именно против народа. Это сделали изверги, и изверги проиграют. Мы это знаем с вами. Террористам этого не изменить", – сказал Зеленский.

Он обратился к россиянам на русском языке и заявил, что их президент Владимир Путин уничтожает их будущее.

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он-то как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенками собственных резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее. Террор вам никто не простит. Никто в мире вам этого не простит. Украина не простит", – заявил он.

Президент выразил благодарность всем, кто защищает Украину.

"Спасибо всем, кто сейчас на фронте! Спасибо каждому и каждому, кто воюет за наше государство! Спасибо ПВО! И, пожалуйста, не игнорируйте сирены. Спасибо нашим энергетикам – всем, кто обезвреживает последствия террористических атак. Будет и сейчас Новый год. Будем на связи! Слава Украине!" – сказал он.

Контекст:

Днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога – россияне запустили ракеты.

Были зафиксированы попадания в нескольких областях, есть пострадавшие. В Киеве обломки ракеты повредили гостиницу и дворец "Украина", а также частный дом в Протасовом Яру. По данным мэра столицы Виталия Кличко, погиб пожилой мужчина, ранены 20 человек, среди них японский журналист.

В Хмельницком зафиксированы прилеты, ранены семь человек, часть города обесточена.

В Запорожье в результате удара ракеты ранены четыре человека, в том числе 14-летняя девочка.

В Николаеве ранены шесть человек. В месте прилета начался пожар, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Мэр города Александр Сенкевич рассказал, что в результате атаки полностью разрушены два дома и повреждены еще 13: побиты окна, двери и крыши.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12.

Теги: Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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