Галущенко: Обстрел 31 декабря не причинил серьезных повреждений энергосистеме Украины

Днем по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Она длилась около трех часов. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Россия выпустила по Украине более 20 ракет, сбиты 12. Были зафиксированы попадания или падения осколков сбитых ракет в нескольких областях, есть пострадавшие.

"Благодаря отличной работе ПВО и заблаговременным техническим мероприятиям сегодня, 31 декабря 2022 года, удалось избежать серьезных повреждений энергосистемы Украины. Энергетики нон-стоп работают над восстановлением энергоснабжения", – написал Галущенко.

Министр отметил, что это самые сложные рождественские праздники и Новый год за всю историю независимой Украины.

"Враг пытается сломить нас любым способом. Однако, несмотря на планы агрессора, украинские энергетики сделают все возможное и невозможное, чтобы в новогоднюю ночь украинцы были со светом. Храним друг друга! Слава Украине!" – добавил Галущенко.