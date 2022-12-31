30 декабря в Украине в результате российской агрессии погибло шесть мирных жителей, еще семь ранены – Офис президента

Еще семь человек получили ранения.

"Донецкая область – трое погибших, трое раненых; Запорожская область – один раненый; Харьковская область – двое погибших (в том числе один подорвавшийся на мине), один раненый; Херсонская область – двое раненых; Черниговская область – один погибший", – написал он.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 19 декабря задокументировало гибель 6826 мирных жителей и ранения 10 769. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.