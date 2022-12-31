В Харьковской области 30 декабря один человек погиб, один получил ранения. Еще один житель подорвался на неизвестном предмете – глава ОВА

Он отметил, что больше от обстрелов всего страдает Купянск и Купянский район.

"Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов. Прошедшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте. В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет", – написал Синегубов.

За сутки обезврежен 71 взрывоопасный предмет.

"Вчера в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. 65-летний водитель, к сожалению, погиб. Еще раз призываю всех к максимальной осторожности", – заявил он.