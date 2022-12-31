В Харьковской области 30 декабря один человек погиб, один получил ранения. Еще один житель подорвался на неизвестном предмете – глава ОВА

Он отметил, что больше от обстрелов всего страдает Купянск и Купянский район.
"Также из артиллерии и минометов российские оккупанты бьют по приграничным населенным пунктам Харьковского и Чугуевского районов. Прошедшие сутки в результате ударов по Купянску были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Ранение получил 76-летний мужчина. Помощь медики оказали на месте. В Купянском районе, к сожалению, в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 50 лет", – написал Синегубов.
За сутки обезврежен 71 взрывоопасный предмет.
"Вчера в Харьковском районе на неизвестном взрывном устройстве подорвался гражданский автомобиль. 65-летний водитель, к сожалению, погиб. Еще раз призываю всех к максимальной осторожности", – заявил он.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.