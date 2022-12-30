В Харьковской области будут заочно судить двух обвиняемых во вступлении в фейковую "милицию"

"Досудебным расследованием установлено, что 33-летний мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился занять должность "и.о. начальника народной милиции" в поселке Казачья Лопань. Кроме того, он отбирал у людей автомобили, оружие, боеприпасы, сельскохозяйственную технику и другое имущество и передавал на нужды российской армии", – говорится в сообщении.

Его обвиняют в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1) и в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2) Уголовного кодекса.

Еще одна обвиняемая – 36-летняя женщина – по данным следствия, заняла должность "и.о. участкового инспектора" в "территориальном отделе милиции" поселка Казачья Лопань. Ее обвиняют в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).

Обвиняемые объявлены в розыск. Обвинительные акты переданы в Дергачевский райсуд Харьковской области.