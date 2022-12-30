В Харьковской области будут заочно судить двух обвиняемых во вступлении в фейковую "милицию"

"Досудебным расследованием установлено, что 33-летний мужчина пошел на сотрудничество с оккупантами и согласился занять должность "и.о. начальника народной милиции" в поселке Казачья Лопань. Кроме того, он отбирал у людей автомобили, оружие, боеприпасы, сельскохозяйственную технику и другое имущество и передавал на нужды российской армии", – говорится в сообщении.
Его обвиняют в коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1) и в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2) Уголовного кодекса.
Еще одна обвиняемая – 36-летняя женщина – по данным следствия, заняла должность "и.о. участкового инспектора" в "территориальном отделе милиции" поселка Казачья Лопань. Ее обвиняют в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса).
Обвиняемые объявлены в розыск. Обвинительные акты переданы в Дергачевский райсуд Харьковской области.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.