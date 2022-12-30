В Харьковской области супружеская пара погибла, наткнувшись на растяжку

25 декабря в дежурную часть сектора полицейской деятельности №1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение об исчезновении двух жителей поселка Боровая. Супруги отправились в лес и домой не вернулись.
28 декабря полицейские совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тела 50-летней женщины и 52-летнего мужчины. При осмотре места происшествия установлено, что они подорвались на растяжке в лесу.
Следователи Изюмского РУП открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
"Полиция призывает быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным или проверенным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102", – говорится в сообщении.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
В результате боевых действий в Украине заминировано 30% территории, по масштабам это как два государства Австрия. Об этом 18 ноября заявил глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел.