В Харьковской области супружеская пара погибла, наткнувшись на растяжку

В полиции напомнили, что ходить в лес опасно из-за минирования Фото: EPA

25 декабря в дежурную часть сектора полицейской деятельности №1 Изюмского районного управления полиции поступило сообщение об исчезновении двух жителей поселка Боровая. Супруги отправились в лес и домой не вернулись.

28 декабря полицейские совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обнаружили тела 50-летней женщины и 52-летнего мужчины. При осмотре места происшествия установлено, что они подорвались на растяжке в лесу.

Следователи Изюмского РУП открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Полиция призывает быть максимально осторожным и не приближаться к подозрительным предметам, передвигаться только по асфальтированным или проверенным дорожкам и в случае обнаружения взрывоопасных предметов немедленно звонить по телефону 101 или 102", – говорится в сообщении.