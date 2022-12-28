В результате обстрела Харьковской области ранена женщина, еще один человек подорвался на мине – ОВА

По его словам, оккупанты били из артиллерии, танков, минометов и другого вооружения. Больше всего пострадало купянское направление, там, а также в Чугуевском районе повреждены инфраструктура и частные дома, говорится в сообщении.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в Купянске в результате обстрела 57-летняя женщина получила взрывную травму. Госпитализирована в тяжелом состоянии", – написал Синегубов.

В Изюмском районе подорвался на боеприпасе 23-летний мужчина, он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.

"Еще раз призываю всех помнить о минной опасности и быть максимально осторожными, пиротехнические подразделения ГСЧС продолжают работы по разминированию. За минувшие сутки обезврежено еще 103 взрывоопасных предмета", – предупредил глава ОВА.

Утром он сообщал, что 28 декабря в результате ракетного удара российских оккупантов по Харькову пострадал 48-летний мужчина. Он получил осколочное ранение и был госпитализирован в состоянии средней тяжести.