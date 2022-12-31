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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне 30 декабря обстреляли Сумскую область 139 раз, сегодня обстрелы продолжились – ОВА

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Россияне обстреливали приграничные общины из артиллерии, "Градов", минометов, пулеметов, скидывали взрывчатку с беспилотника
Россияне обстреливали приграничные общины из артиллерии, "Градов", минометов, пулеметов, скидывали взрывчатку с беспилотника
Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

Российские войска в пятницу 139 раз обстреляли пять общин Сумской области, люди не пострадали, но повреждены здания и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"139 ударов враг нанес по приграничью в течение дня. Во всех случаях люди не пострадали", – говорится в сообщении. 

Миропольскую общину россияне обстреляли трижды из минометов и артиллерии. В общей сложности было 18 прилетов. В результате обстрела повреждены школа, детсад, клуб и котельная.

По Белопольской общине враг вел огонь из минометов, 10 прилетов. Взрывы повредили имущество психоневрологического интерната: мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Краснопольскую общину враг обстрелял из артиллерии, "Градов", минометов. Всего было 78 прилетов. Также россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

В Эсманской общине враг обстрелял пограничье из стрелкового оружия, было 20 пулеметных очередей.

По Шалыгинской общине враг открывал минометный огонь, зафиксировано 12 прилетов.

Глава ОВА показал фото последствий обстрела. 

Утром 31 декабря Живицкий сообщил, что ночь в приграничных районах прошла без обстрелов. 

"Но сегодня, после 8 утра, россияне открыли артиллерийский огонь по Краснопольской общине. Было три прилета",  отметил он.


Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской области была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины освободили от оккупантов, но россияне регулярно обстреливают Сумскую область с территории РФ.

Теги: Сумская область, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, детский сад, Дмитрий Живицкий, школа
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