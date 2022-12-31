Россияне 30 декабря обстреляли Сумскую область 139 раз, сегодня обстрелы продолжились – ОВА

Россияне обстреливали приграничные общины из артиллерии, "Градов", минометов, пулеметов, скидывали взрывчатку с беспилотника Фото: Дмитро Живицький / Сумська ОВА / Telegram

"139 ударов враг нанес по приграничью в течение дня. Во всех случаях люди не пострадали", – говорится в сообщении.

Миропольскую общину россияне обстреляли трижды из минометов и артиллерии. В общей сложности было 18 прилетов. В результате обстрела повреждены школа, детсад, клуб и котельная.

По Белопольской общине враг вел огонь из минометов, 10 прилетов. Взрывы повредили имущество психоневрологического интерната: мастерскую, комбайн и другой сельскохозяйственный инвентарь.

Краснопольскую общину враг обстрелял из артиллерии, "Градов", минометов. Всего было 78 прилетов. Также россияне сбросили взрывчатку с беспилотника.

В Эсманской общине враг обстрелял пограничье из стрелкового оружия, было 20 пулеметных очередей.

По Шалыгинской общине враг открывал минометный огонь, зафиксировано 12 прилетов.

Глава ОВА показал фото последствий обстрела.

Утром 31 декабря Живицкий сообщил, что ночь в приграничных районах прошла без обстрелов.

"Но сегодня, после 8 утра, россияне открыли артиллерийский огонь по Краснопольской общине. Было три прилета", – отметил он.



