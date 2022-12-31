Оккупанты 30 декабря 60 раз обстреляли Херсонскую область – глава ОВА

"Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.
За прошлые сутки в результате российских обстрелов области два человека получили ранения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.