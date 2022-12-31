Оккупанты 30 декабря 60 раз обстреляли Херсонскую область – глава ОВА

"Враг бил по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошлые сутки в результате российских обстрелов области два человека получили ранения.