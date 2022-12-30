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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подозреваемая в коллаборационизме жительница Херсона сама явилась к правоохранителям – СБУ

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Подозреваемая находится под стражей
Подозреваемая находится под стражей
Фото: ssu.gov.ua

Женщина, которую украинские правоохранители объявили в розыск по подозрению в коллаборационизме во время российской оккупации Херсонской области, сама пришла "с повинной". Об этом сообщил пресс-центр СБУ 30 декабря.

"Бывшая глава отдела социально-психологического обеспечения исправительной колонии Херсона, которую СБУ и Госбюро расследований объявили в розыск за коллаборационную деятельность, сама пришла "с повинной" к правоохранителям. После захвата украинского города она поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации России", – говорится в сообщении.

Женщина была назначена главой "отдела кадров" в созданной оккупантами "исправительной колонии".

"На этой должности агитировала местных жителей поддержать страну-агрессора и присоединиться к рядам карательного учреждения рашистов. За это обещала "кресла" в оккупационном органе и лояльность российских захватчиков", – сообщили в СБУ.

Как только освободили Херсон, ее объявили в розыск. 

"После освобождения Херсона фигурантка, осознавая неотвратимость наказания, добровольно явилась в суд, где ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационистская деятельность).

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в Херсон. 12 ноября стало известно, что туда вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсонская область, война России против Украины, коллаборационизм
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