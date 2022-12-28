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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киеве задержали коллаборанта, который помогал россиянам переименовывать улицы в Сватово и снимать постановочные телесюжеты – СБУ

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Сотрудники СБУ провели задержание, предварительно установив маршруты перемещения фигуранта
Сотрудники СБУ провели задержание, предварительно установив маршруты перемещения фигуранта
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Киеве сторонника РФ, который помогал россиянам переименовывать улицы в оккупированном Сватово Луганской области. Об этом 28 декабря в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"После захвата украинского города он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили главой созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указания Москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями", – говорится в сообщении.

Для этого подозреваемый лично подписывал "распорядительные документы" и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры.

Во время контрнаступления ВСУ фигурант сбежал в Россию, где с сентября скрывался от правосудия, однако позже решил вернуться в Украину. Сотрудники СБУ провели задержание, предварительно установив маршруты его перемещения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километраПо состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.

24 декабря глава ОВА отметил, что ВСУ все ближе к Сватово, оккупанты вывезли оттуда свою "администрацию".

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, Сватово, ВСУ, война России против Украины, переименование, коллаборационизм
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