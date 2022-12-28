В Киеве задержали коллаборанта, который помогал россиянам переименовывать улицы в Сватово и снимать постановочные телесюжеты – СБУ

"После захвата украинского города он одним из первых поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины. За это его назначили главой созданного агрессором местного "муниципального унитарного предприятия по благоустройству". Находясь на "должности", он помогал оккупационной администрации организовывать "массовые" мероприятия и постановочные телесюжеты в поддержку вооруженной агрессии РФ. Также выполнял указания Москвы о переименовании улиц захваченного города "советскими" названиями", – говорится в сообщении.

Для этого подозреваемый лично подписывал "распорядительные документы" и контролировал процесс "советизации" городской инфраструктуры.

Во время контрнаступления ВСУ фигурант сбежал в Россию, где с сентября скрывался от правосудия, однако позже решил вернуться в Украину. Сотрудники СБУ провели задержание, предварительно установив маршруты его перемещения.

Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, в оккупационной администрации государства-агрессора) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)