В Николаевской области задержали коллаборанта, который продавал вещи, награбленные российскими оккупантами – СБУ

"Во время оккупации Снегиревки он помогал агрессору "зарабатывать". В частности, на своей торговой точке реализовывал товары, похищенные оккупантами из городских магазинов. Среди них – автозапчасти и средства обслуживания автомобилей. Большую часть полученных доходов он передавал захватчикам. За это коллаборант беспрепятственно передвигался по городу", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, после освобождения Снегиревки подозреваемый пытался "залечь на дно", чтобы избежать наказания, однако его задержали сотрудники СБУ.

В ходе обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большое количество похищенных товаров.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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