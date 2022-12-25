В Чернобаевке задержали местного жителя, подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами – Офис генпрокурора

"По данным следствия, во время оккупации Херсонщины местный житель сотрудничал с оккупационными властями РФ. Он добровольно вступил в должность так называемого "директора коммунального предприятия ВГА Чернобаевской сельской ТГ Херсонского района Херсонской области". Как "руководитель" коммунального предприятия он всячески помогал оккупантам ориентироваться на местности", – говорится в сообщении.

Также мужчину подозревают в том, что он предоставлял оккупантам информацию об инфраструктуре и объектах с продовольствием.

"Мужчина обеспечивал хранение и раздачу так называемой "гуманитарки" местным жителям, при этом оправдывал вооруженную агрессию РФ. Также подозреваемый распространял агитационные материалы и призвал жителей участвовать в псевдореферендуме по "выходу" области из состава Украины и "присоединению" к территориям РФ", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса (пособничество государству-агрессору). Он арестован.