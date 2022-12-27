Экс-полицейского из Волчанска, который "перевоспитывал" своих бывших коллег и участников АТО, будут судить – прокуратура

По данным досудебного следствия, в марте этого года, когда Волчанск был оккупирован российскими военными, обвиняемый перешел на сторону врага.
"Он всячески помогал оккупантам: дежурил с ними на блокпостах и сопровождал автомобильные колонны российских военнослужащих. Кроме того, он вместе с оккупантами ездил к своим бывшим коллегам и участникам АТО для "перевоспитания" за их проукраинскую позицию", – говорится в сообщении.
В середине апреля фигурант стал "следователем" в фейковом правоохранительном органе, созданном оккупантами.
Его обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).
Обвиняемого будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.
Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.