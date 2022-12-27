Экс-полицейского из Волчанска, который "перевоспитывал" своих бывших коллег и участников АТО, будут судить – прокуратура

Во время оккупации Волчанска обвиняемый перешел на сторону врага, говорят в прокуратуре Фото: 2day.kh.ua

По данным досудебного следствия, в марте этого года, когда Волчанск был оккупирован российскими военными, обвиняемый перешел на сторону врага.

"Он всячески помогал оккупантам: дежурил с ними на блокпостах и сопровождал автомобильные колонны российских военнослужащих. Кроме того, он вместе с оккупантами ездил к своим бывшим коллегам и участникам АТО для "перевоспитания" за их проукраинскую позицию", – говорится в сообщении.

В середине апреля фигурант стал "следователем" в фейковом правоохранительном органе, созданном оккупантами.

Его обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемого будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.