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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-полицейского из Волчанска, который "перевоспитывал" своих бывших коллег и участников АТО, будут судить – прокуратура

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Во время оккупации Волчанска обвиняемый перешел на сторону врага, говорят в прокуратуре
Во время оккупации Волчанска обвиняемый перешел на сторону врага, говорят в прокуратуре
Фото: 2day.kh.ua

Харьковская областная прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-следователя полиции из Волчанска, обвиняемого в государственной измене. Об этом в прокуратуре сообщили 27 декабря.

По данным досудебного следствия, в марте этого года, когда Волчанск был оккупирован российскими военными, обвиняемый перешел на сторону врага.

"Он всячески помогал оккупантам: дежурил с ними на блокпостах и сопровождал автомобильные колонны российских военнослужащих. Кроме того, он вместе с оккупантами ездил к своим бывшим коллегам и участникам АТО для "перевоспитания" за их проукраинскую позицию",  говорится в сообщении. 

В середине апреля фигурант стал "следователем" в фейковом правоохранительном органе, созданном оккупантами.

Его обвиняют в госизмене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Обвиняемого будут судить заочно в Ленинском районном суде Харькова.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны и освободили практически всю территорию региона.

Об освобождении Волчанска Госпогранслужба Украины сообщила 13 сентября. Оккупанты продолжают регулярно обстреливать город.

Теги: прокуратура, полиция, Харьковская область, правоохранители, госизмена, Волчанск, война России против Украины, следователь, обвинительный акт, коллаборационизм
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