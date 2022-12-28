СБУ задержала в Харьковской области двух подозреваемых в коллаборационизме

Речь идет о бывших работниках регионального филиала "Укрзалізниці".
"После захвата части региона они присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного назначили руководителем, а другого – заместителем руководителя производственного подразделения, созданного агрессором, – "Купянской колейной машинной станции". На этих должностях они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. Прежде всего коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России во временно захваченные районы Харьковщины", – говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что после освобождения региона мужчины пытались "залечь на дно". Но сотрудники службы их задержали. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Подозреваемые арестованы.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.