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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Харьковской области двух подозреваемых в коллаборационизме

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Задержанные арестованы, сообщили в СБУ
Задержанные арестованы, сообщили в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала двух подозреваемых в коллаборационизме в Харьковской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 28 декабря.

Речь идет о бывших работниках регионального филиала "Укрзалізниці".

"После захвата части региона они присоединились к рядам местной оккупационной администрации. Там одного назначили руководителем, а другого – заместителем руководителя производственного подразделения, созданного агрессором, – "Купянской колейной машинной станции". На этих должностях они помогали стране-агрессору восстанавливать железнодорожное сообщение с регионом для обеспечения потребностей оккупационных группировок на восточном фронте. Прежде всего коллаборанты способствовали переправке по железной дороге военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России во временно захваченные районы Харьковщины", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что после освобождения региона мужчины пытались "залечь на дно". Но сотрудники службы их задержали. Им объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса (коллаборационная деятельность). Подозреваемые арестованы.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отметили в ОВА. 8 декабря глава ОВА сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Харьковская область, война России против Украины, коллаборационизм
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