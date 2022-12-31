Ночью оккупанты нанесли удар по Черниговской области, предварительно, ракетой "Искандер" – глава ОВА

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", – написал он.

По словам Чауса, погибших нет.

Глава отметил, что в последние дни интенсивность обстрелов региона возросла.

"Враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Вчера в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина. Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными", – добавил он.