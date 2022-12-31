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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты нанесли удар по Черниговской области, предварительно, ракетой "Искандер" – глава ОВА

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По информации Чауса, оккупанты могли применить ракету "Искандер"
По информации Чауса, оккупанты могли применить ракету "Искандер"
Фото: EPA (архив)

Ночью российские войска обстреляли Черниговскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус 31 декабря.

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговщине. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", – написал он.

По словам Чауса, погибших нет.

Глава отметил, что в последние дни интенсивность обстрелов региона возросла.

"Враг бьет из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Вчера в Семеновке от вражеского снаряда погибла женщина. Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально внимательными", – добавил он.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Киевской, Сумской и Черниговской областей была оккупирована.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Черниговская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Вячеслав Чаус
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