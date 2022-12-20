СБУ нашла в приграничье Черниговской области арсеналы, брошенные убегавшими оккупантами. Фото

"Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления сил обороны", – отметили в спецслужбе.
Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасами к противотанковому вооружению.
В частности, в одном из населенных пунктов Минской территориальной общины обнаружили около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе к реактивным системам залпового огня "Град".
В лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 зарядов к ручным противотанковым гранатометам.
Кроме того, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.
А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.
Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Киевской, Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.