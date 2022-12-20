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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ нашла в приграничье Черниговской области арсеналы, брошенные убегавшими оккупантами. Фото

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Среди найденного десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасами к противотанковому вооружению, а также патроны разного калибра
Среди найденного – десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасами к противотанковому вооружению, а также патроны разного калибра
Фото: Служба безпеки України / Telegram

СБУ провела новый рейд в приграничных районах Черниговской области и обнаружила спрятанные арсеналы, которые там оставили российские оккупанты. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 20 декабря.

"Скрытые арсеналы оккупанты оставили во время их бегства из северных регионов Украины от контрнаступления сил обороны", – отметили в спецслужбе.

Среди изъятого – десятки ящиков с реактивными снарядами и боеприпасами к противотанковому вооружению.

В частности, в одном из населенных пунктов Минской территориальной общины обнаружили около 300 артиллерийских боеприпасов, в том числе к реактивным системам залпового огня "Град".

В лесополосе вблизи Чернигова сотрудники СБУ обнаружили более 100 зарядов к ручным противотанковым гранатометам.

Кроме того, в Черниговском районе на бывшем блокпосту российских захватчиков обнаружен танковый пулемет Калашникова и более 1,5 тыс. патронов к нему.

А во время оперативно-профилактической отработки Корюковского района в заброшенном здании найдена реактивная противотанковая граната РПГ-26 и почти 300 патронов разного калибра.

Все изъятые боевые средства поражения переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Киевской, Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.

Теги: СБУ, боеприпасы, тайник, Черниговская область, гранатомет, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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