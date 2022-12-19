Британия поставит Украине сотни тысяч снарядов в 2023 году на $300 млн – правительство

ВСУ в 2023-м будут обеспечены сотнями тысяч боеприпасов из Великобритании Фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила / Facebook

В канцелярии Сунака отмечают, что он на встрече с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов собирается призвать их продолжать поддерживать или повысить уровень поддержки Украины.

"Его призыв прозвучит после того, как Великобритания объявит, что в следующем году поставит сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму £250 млн", – сказано в релизе.

Отмечается, что новые поставки призваны обеспечить "постоянный приток важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

Встреча лидеров Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Великобритании состоится сегодня, 19 декабря, в Риге. На ней, как ожидается, выступит по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Участники встречи обсудят оборонительные возможности, необходимые украинским силам, включая дальнейшую противовоздушную оборону.

Сунак также обсудит поддержку Финляндии и Швеции накануне их вступления в НАТО и расширение масштабов совместных учений для дальнейшего укрепления альянса Объединенных экспедиционных сил.

Ожидается, что после саммита Сунак встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с военнослужащими Великобритании и НАТО, которые несут службу на восточном фланге военного альянса на границе с Россией.