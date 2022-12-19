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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Британия поставит Украине сотни тысяч снарядов в 2023 году на $300 млн – правительство

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ВСУ в 2023-м будут обеспечены сотнями тысяч боеприпасов из Великобритании
ВСУ в 2023-м будут обеспечены сотнями тысяч боеприпасов из Великобритании
Фото: 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила / Facebook

Великобритания поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в 2023 году в рамках контракта на сумму £250 млн (около $304 млн). Об этом вскоре объявит премьер-министр Великобритании Риши Сунак, говорится на сайте британского правительства.

В канцелярии Сунака отмечают, что он на встрече с коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов собирается призвать их продолжать поддерживать или повысить уровень поддержки Украины.

"Его призыв прозвучит после того, как Великобритания объявит, что в следующем году поставит сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках контракта на сумму £250 млн", – сказано в релизе.

Отмечается, что новые поставки призваны обеспечить "постоянный приток важнейших артиллерийских боеприпасов в Украину в течение 2023 года".

Встреча лидеров Дании, Финляндии, Эстонии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Великобритании состоится сегодня, 19 декабря, в Риге. На ней, как ожидается, выступит по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский. Участники встречи обсудят оборонительные возможности, необходимые украинским силам, включая дальнейшую противовоздушную оборону.

Сунак также обсудит поддержку Финляндии и Швеции накануне их вступления в НАТО и расширение масштабов совместных учений для дальнейшего укрепления альянса Объединенных экспедиционных сил.

Ожидается, что после саммита Сунак встретится с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с военнослужащими Великобритании и НАТО, которые несут службу на восточном фланге военного альянса на границе с Россией.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, заявил премьер-министр Риши Сунак 19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками.

17 декабря минобороны Великобритании сообщило о предоставлении ВСУ ракет с высокоточным лазерным наведением Brimstone 2 – это усовершенствованная модель ракеты Brimstone с увеличенной в два раза дальностью пуска. Ранее Великобритания уже передавала Украине ракеты Brimstone.


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