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Премьер Великобритании потребовал проверить, как британское оружие помогает Украине – ВВС

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Инициированная Сунаком проверка может замедлить поставки оружия в Украину
Инициированная Сунаком проверка может замедлить поставки оружия в Украину
Фото: ЕРА

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение провести аудит влияния британской военной помощи на ход полномасштабной войны в Украине. Об этом 16 декабря сообщает ВВС.

Проверка предназначена для оценки хода военных действий и значения вклада британского правительства в успех Украины. Источник ВВС сказал, что "речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили, что получили".

В кабинете Сунака считают, что его осторожный подход может помешать росту военной поддержки украинской армии со стороны Британии в "решающий момент на поле боя".

По мнению британских чиновников, сейчас война зашла в тупик и преимущество получит та из сторон, которая применит больше оружия. РФ исчерпала свои запасы, а Украина может их пополнить только с помощью США, Великобритании и Евросоюза, думают они.

Источник ВВС в офисе премьера отметил, что заказанный Сунаком аудит напоминает подход президента США Джо Байдена, который говорит о нежелании спровоцировать более масштабный конфликт, поставляя Украине дальнобойное оружие.

"Мы усилили решимость США на всех уровнях – это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши [Сунак] усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал [предыдущий премьер-министр Великобритании] Борис [Джонсон]", – добавил он.

28 ноября, выступая в мэрии Лондона, Сунак заявил, что Великобритания может увеличить военную помощь Украине в 2023 году и намерена помочь ей с поставкой систем противовоздушной обороны.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, сообщил Сунак 19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками.

Теги: США, Великобритания, Джо Байден, военная помощь, Борис Джонсон, аудит, война России против Украины, Риши Сунак
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