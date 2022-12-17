Премьер Великобритании потребовал проверить, как британское оружие помогает Украине – ВВС

Проверка предназначена для оценки хода военных действий и значения вклада британского правительства в успех Украины. Источник ВВС сказал, что "речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили, что получили".

В кабинете Сунака считают, что его осторожный подход может помешать росту военной поддержки украинской армии со стороны Британии в "решающий момент на поле боя".

По мнению британских чиновников, сейчас война зашла в тупик и преимущество получит та из сторон, которая применит больше оружия. РФ исчерпала свои запасы, а Украина может их пополнить только с помощью США, Великобритании и Евросоюза, думают они.

Источник ВВС в офисе премьера отметил, что заказанный Сунаком аудит напоминает подход президента США Джо Байдена, который говорит о нежелании спровоцировать более масштабный конфликт, поставляя Украине дальнобойное оружие.

"Мы усилили решимость США на всех уровнях – это было давление с нашей стороны, но всегда дружественное. Мы не хотим, чтобы Риши [Сунак] усиливал осторожность Байдена. Мы хотим, чтобы он настаивал так, как это делал [предыдущий премьер-министр Великобритании] Борис [Джонсон]", – добавил он.

28 ноября, выступая в мэрии Лондона, Сунак заявил, что Великобритания может увеличить военную помощь Украине в 2023 году и намерена помочь ей с поставкой систем противовоздушной обороны.