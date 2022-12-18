Великобритания передала Украине ракеты Brimstone 2 – минобороны

"В рамках своего пакета помощи Великобритания предоставила Вооруженным силам Украины высокоточные ракеты Brimstone 2", – говорится в сообщении.

В британском минобороны заявили, что эта помощь "сыграла решающую роль в сдерживании продвижения России".

Контекст:

Великобритания анонсировала поставки Украине ракет Brimstone еще в апреле. Самонаводящиеся ракеты Brimstone предназначены для поражения как морских, так и сухопутных целей, обычно их применяют с самолетов, поясняло "BBC News Україна". Есть несколько моделей таких ракет, дальность первой – до 20 км, второй модификации – до 60 км.

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Также страна предложила программы по приему британскими семьями украинских беженцев.

В августе Великобритания подписала план помощи Украине в восстановлении транспорта, в том числе аэропортов и морских портов.

9 ноября британское правительство сообщило, что к середине декабря ВСУ получат более 25 тыс. комплектов одежды для экстремальных холодов, 12 тыс. спальных мешков и 150 палаток с подогревом, чтобы войска могли действовать и пережить низкие температуры в Украине.

В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, заявил премьер-министр Риши Сунак 19 ноября во время визита в Киев. Он также анонсировал новый пакет помощи на сумму около £50 млн, в него входят 125 пушек, а также технологии для борьбы с ударными беспилотниками.