В Британии не исключают вероятность поставки Украине дальнобойных ракет

Уоллес не уточнил, о каких именно системах идет речь Фото: EPA

Во время выступления бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спросил Уоллеса о возможной поставке Киеву ракетных систем большей дальности для уничтожения или повреждения пусковых установок беспилотников.

Министр ответил, что он постоянно пересматривает системы вооружений, которые Великобритания может предоставить.

"У нас тоже есть на вооружении потенциальные системы, которые более дальнобойные, и если россияне продолжат наносить удары по гражданским районам и попытаются нарушить эти Женевские конвенции, тогда я буду непредвзят, чтобы посмотреть, что мы будем делать дальше", — сказал он.

Британский министр обороны не уточнил о каких именно системах вооружения идет речь, однако известно, что украинские власти давно ведут переговоры о поставках дальнобойных тактических ракет ATACMS.