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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина и Великобритания подписали соглашение о цифровой торговле. В Минэкономики рассказали детали

По словам Свириденко, свободная структура цифровой экономики является лучшей инвестицией в развитие и будущее
По словам Свириденко, свободная структура цифровой экономики является лучшей инвестицией в развитие и будущее
Фото: me.gov.ua

Первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко и министр международной торговли Великобритании Кэми Баденох заключили соглашение о цифровой торговле. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Отмечается, что весной 2022 года стороны уже договорились об отмене всех тарифов и квот во взаимной торговле, а впоследствии также согласовали упрощение взаимного доступа на рынок публичных закупок.

По словам Свириденко, соглашение закрепляет основы свободной торговли цифровыми товарами и услугами между Украиной и Великобританией.

"Мы считаем, что открытая и свободная структура цифровой экономики является лучшей инвестицией в развитие и будущее. Соглашение также демонстрирует, что работающие в Украине украинские IT-компании пользуются спросом во всем мире, несмотря на все вызовы войны”, – сказала она.

Кэми Баденох отметила, что соглашение означает, что предприятия и правительства Украины и Великобритании смогут еще больше сотрудничать и обеспечить украинцам доступ к основным товарам и услугам, открываемым через цифровую торговлю. В частности, соглашение определяет рамки для сотрудничества стран относительно соответствия между системами цифровой идентификации.

Также оно охватывает все современные сферы экономики и общественной жизни – цифровые торговые системы, свободный обмен данными, защита потребителей, открытые цифровые рынки, финансовые услуги, техническое сотрудничество.

В частности, соглашение предусматривает неприменение пошлин (но свободу налогообложения) в цифровой торговле, поддержание общей законодательной рамки для электронных транзакций, заключение контрактов электронным способом, электронной идентификации, безбумажной торговли, защиты персональной информации и т.д.

Теги: Украина, налоги, Великобритания, инвестиции, экономика, тарифы, пошлины, закон, торговля, финансы, соглашение, сотрудничество, Минэкономики, рынки, Юлия Свириденко, транзакции
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