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Украинские военные проходят обучение за границей: крупнейшие программы на 2023 год. Инфографика

 
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Страны-партнеры оказывают помощь в подготовке специалистов для Вооруженных сил Украины. "Укринформ" опубликовал 14 декабря инфографику о том, какие крупнейшие программы запланированы на следующий год. В частности, украинские военные уже обучаются в Великобритании, Литве, Чехии и других странах.
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