Британские пехотинцы участвовали в секретных операциях на территории Украины

Британские морпехи участвовали в эвакуации дипломатов Великобритании из Украины в начале года Фото: depositphotos.com

Магован – бывший генерал-комендант (командующий) Королевской морской пехоты, присоединившийся к элитному подразделению Королевского флота в 1989 году.

В своей статье в Globe and Laurel, официальном издании Королевской морской пехоты, он описал, как 350 морских пехотинцев из 45-го коммандоса были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска собираются вторгнуться в Украину.

Военные из морской пехоты вернулись в Киев в апреле, чтобы защитить посольство, потому что Великобритания стремилась восстановить дипломатическое присутствие после того, как российские войска отошли от Киева.

"На обоих этапах коммандос поддерживали другие незаметные операции в чрезвычайно сложной обстановке и с высоким уровнем политического и военного риска", – рассказал Магован.

Генерал сообщил, что помимо проведения спецопераций в Украине, британские пехотинцы также обучали бойцов ВСУ. Он добавил, что они планируют обучать и украинских морских пехотинцев.

Как отмечает The Times, 45-й коммандос – это подразделение Королевской морской пехоты, базирующееся на базе Condor в Арброате на побережье Северного моря. Они специалисты по ведению боевых действий в Арктике. Подразделение размером с батальон принимало активное участие в Фолклендском конфликте, когда коммандос участвовали в битве за Порт-Стэнли, а также в боевых действиях в Ираке и Афганистане.