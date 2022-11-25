В Черниговской области военного России приговорили к 10 годам лишения свободы

По информации Офиса, во время оккупации армией РФ села Старый Быков Черниговской области российский военный жестоко обращался с его жителями. Прокурор доказал в суде, что оккупант отбирал у жителей села мобильные телефоны и деньги, а также требовал данные о расположении военнослужащих ВСУ, угрожая расстрелом.
"Не получив необходимых сведений, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и еды. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием", – говорится в сообщении.
Российского военного признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля часть Сумской и Черниговской областей была оккупирована. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов.
15 ноября Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агента ФСБ РФ, который скрыто собирал информацию о местах дислокации и перемещении ВСУ в приграничных районах Черниговской области. По данным спецслужбы, агента РФ интересовали данные о количестве личного состава, военной техники и имеющегося вооружения сил обороны.