В Черниговской области военного России приговорили к 10 годам лишения свободы

Прокурор доказал в суде, что российский оккупант отбирал у жителей села в Черниговской области мобильные телефоны и деньги Фото: depositphotos.com

По информации Офиса, во время оккупации армией РФ села Старый Быков Черниговской области российский военный жестоко обращался с его жителями. Прокурор доказал в суде, что оккупант отбирал у жителей села мобильные телефоны и деньги, а также требовал данные о расположении военнослужащих ВСУ, угрожая расстрелом.

"Не получив необходимых сведений, осужденный удерживал одну из женщин со связанными за спиной руками и заклеенными скотчем глазами в течение двух дней в погребе без воды и еды. При этом постоянно угрожал женщине физическим и сексуальным насилием", – говорится в сообщении.

Российского военного признали виновным в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) в порядке специального судебного разбирательства.