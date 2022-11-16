СБУ задержала в Черниговской области российского шпиона, разведывавшего позиции ВСУ в приграничье

Российского агента интересовали данные о количестве личного состава, военной техники и имеющегося вооружения Сил обороны, отметили в СБУ Фото: Чернігівська обласна прокуратура / Facebook

Об этом 15 ноября сообщили пресс-центры СБУ и Черниговской областной прокуратуры в Facebook.

По данным спецслужбы, российского агента интересовали данные о количестве личного состава, военной техники и имеющегося вооружения Сил обороны.

"Сотрудники СБУ сорвали планы рашистов и задержали их приспешника при попытке передачи закрытой информации в РФ. У злоумышленника обнаружен мобильный телефон с доказательствами "переписки" с представителем российской спецслужбы, – говорится в сообщении. – Задержанным оказался гражданин России, который уже несколько лет проживал в одном из приграничных поселков Черниговской области и занимался пассажирскими перевозками. Кроме этого, он периодически ездил в Россию, где посещал своих родственников и решал личные вопросы. Таким образом, попал в поле зрения спецслужб страны-агрессора".

Задержанному сообщили о подозрении за предоставление информации о расположении ВСУ государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины), суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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