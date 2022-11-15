СБУ в Луганской области задержала двух коллаборанток, которые сдавали оккупантам данные об украинских патриотах

Во время оккупации они передавали врагу адреса украинских патриотов и помогали в размещении оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме того, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района, заявили в СБУ.

За это женщины получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории региона.

После освобождения поселка они остались там, а чтобы избежать правосудия, пытались войти в доверие к украинским военным, говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили коллаборанток, задокументировали их преступные действия и задержали. Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы, напомнили в СБУ.