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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ в Луганской области задержала двух коллаборанток, которые сдавали оккупантам данные об украинских патриотах

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Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины разоблачила двух пособниц агрессора в ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Луганской области. Об этом сообщает 15 ноября пресс-служба СБУ в Telegram.

Во время оккупации они передавали врагу адреса украинских патриотов и помогали в размещении оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме того, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района, заявили в СБУ.

За это женщины получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории региона.

После освобождения поселка  они остались там, а чтобы избежать правосудия, пытались войти в доверие к украинским военным, говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили коллаборанток, задокументировали их преступные действия и задержали. Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы, напомнили в СБУ.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.

14 ноября он сообщил, что деоккупированы 12 населенных пунктов региона.

Теги: СБУ, Луганская область, война России против Украины, задержание, российские оккупанты, коллаборационизм
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