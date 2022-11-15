СБУ в Луганской области задержала двух коллаборанток, которые сдавали оккупантам данные об украинских патриотах

Во время оккупации они передавали врагу адреса украинских патриотов и помогали в размещении оккупационных группировок в домах местных жителей. Кроме того, они организовали питание для личного состава захватчиков и предложили им собственные дома в поселке Невское Сватовского района, заявили в СБУ.
За это женщины получили от оккупационной администрации особый статус и возможность беспрепятственно перемещаться на захваченной территории региона.
После освобождения поселка они остались там, а чтобы избежать правосудия, пытались войти в доверие к украинским военным, говорится в сообщении СБУ.
Сотрудники СБУ разоблачили коллаборанток, задокументировали их преступные действия и задержали. Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы, напомнили в СБУ.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на востоке и юге. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что ВСУ каждый день продвигаются в Луганской области на один – три километра.
14 ноября он сообщил, что деоккупированы 12 населенных пунктов региона.