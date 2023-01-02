Потери российских оккупантов превысили 107 тыс. военных – Генштаб ВСУ

За сутки украинские защитники ликвидировали около 720 оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook.

Остальные потери противника составили:

танки – 3031;

боевые бронированные машины – 6093 (+9) ;

; артиллерийские системы – 2027 (+6) ;

; РСЗО – 423;

средства ПВО ‒ 213;

самолеты – 283;

вертолеты – 269;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44) ;

; крылатые ракеты ‒ 723;

корабли / катера ‒ 16;

автомобильная техника и автоцистерны – 4725 (+5) ;

; специальная техника ‒ 181.

"Наибольшие потери противник понес на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.

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