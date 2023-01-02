Потери российских оккупантов превысили 107 тыс. военных – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил, опубликованном в Facebook.
Остальные потери противника составили:
- танки – 3031;
- боевые бронированные машины – 6093 (+9);
- артиллерийские системы – 2027 (+6);
- РСЗО – 423;
- средства ПВО ‒ 213;
- самолеты – 283;
- вертолеты – 269;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1836 (+44);
- крылатые ракеты ‒ 723;
- корабли / катера ‒ 16;
- автомобильная техника и автоцистерны – 4725 (+5);
- специальная техника ‒ 181.
"Наибольшие потери противник понес на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях. Данные уточняются", – добавили в Генштабе.
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